Россияне атаковали "Шахедами" Измаил: задело жилой дом и портовую инфраструктуру, есть раненые (фото)

Местные власти показали фото последствий ночной атаки

В ночь на среду, 24 июля, российские оккупанты обстреляли "Шахедами" город Измаил Одесской области. В результате вражеской атаки пострадала портовая инфраструктура и жилой дом.

Уже известно о по меньшей мере троих раненых. О последствиях ночного обстрела сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram.

По словам главы Одесской ОВА, в результате обстрела "произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры".

"В результате обстрела произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС", — написал он.

В свою очередь Измаильская районная государственная администрация сообщила о попадании в жилой дом и о 3 пострадавших.

"В результате ночной атаки произошло попадание в жилой пятиэтажный дом в г. Измаил, возникло частичное разрушение окон, лестничной клетки и фасадной части 5-ти этажного жилого дома без последующего возгорания. Погибших нет. К сожалению, есть пострадавшие – госпитализированы 3 человека", – проинформировали о ситуации местные власти.

На местах работают соответствующие службы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российский "шахед" залетел в страну НАТО и взорвался.