Россия готовит новое наступление? Что сейчас происходит в Запорожской области (карта)

Враг методически атакует позиции Сил обороны

В последнее время военные эксперты отмечают, что Россия готовит наступление на Запорожье и активно перекидывает технику на оккупированные территории, поэтому интерес к этому направлению растет. Российские войска действительно стремятся сточить выступ, который отбили ВСУ во время контрнаступления в 2023 году, но пока не имеют никаких успехов.

Сейчас на Запорожском направлении происходит позиционная борьба, каждый день фиксируется примерно по три боевых столкновения. Об этом спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал в эфире телемарафона.

Россия готовит наступление на Запорожье

"Речь идет о попытках россиян развить свой успех многомесячной давности и немного сточить тот выступ, которое наши войска отвоевали во время контрнаступления 2023 года. Но в целом там происходит в основном позиционная борьба", ― говорит Лиховий.

Россияне используют пехоту, мотоциклы и квадроциклы для штурмов. Иногда даже несколько бойцов пытаются захватить позиции Сил обороны.

"Противник имеет возможность атаковать малыми пехотными группами, силами в одно пехотное отделение. Иногда применяет мотоциклы, квадроциклы, иногда просто несколько бойцов пытаются захватить какие-то крайние позиции", ― говорит Лиховий.

Россияне успехов не имеют, а украинские военные уничтожают врага. Спикер рассказал, что за последние сутки произошло три боевых столкновения. Оккупационные войска атаковали позиции Сил обороны в направлении двух населенных пунктов. Главное — потерь позиций нет.

"Если говорить в количественных показателях, то за вчерашние сутки на этом направлении произошло три боевых столкновения. В частности, дважды враг атаковал село Малая Токмачка и один раз собственно населенный пункт Роботино, который уже разрушен, что там не за что зацепиться... Потерь позиций на этом направлении не было допущено. Приблизительно такое количество столкновений там происходит ежедневно", ― резюмировал Лиховий.

Отметим, что россияне стремятся сточить выступ в Запорожской области. Для этого им нужно захватить те районы, которые ВСУ отразили во время контрнаступления.

Россияне хотят выровнять линию фронта в Запорожской области (DeepStateMAP)

Как отмечает представитель Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, Путин хочет захватить всю территорию Запорожской области. Он считает, что тогда мировое сообщество признает этот регион российским.

Ранее "Телеграф" сообщал о рекордных потерях оккупантов. Россияне с безумной скоростью теряют два вида вооружения.