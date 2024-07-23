Росія готує новий наступ? Що зараз відбувається в Запорізькій області (карта)

Ворог методично атакує позиції Сил оборони

В останній час військові експерти зазначають, що Росія готує наступ на Запоріжжя та активно перекидає техніку на окуповані території, тому інтерес до цього напрямку зростає. Російські війська дійсно прагнуть сточити виступ, який відбили ЗСУ під час контрнаступу у 2023 році, але поки не мають жодних успіхів.

Зараз на Запорізькому напрямку відбувається позиційна боротьба, кожного дня фіксується приблизно по три бойових зіткнення. Про це речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів в етері телемарафону.

Росія готує наступ на Запоріжжя

"Йдеться про спроби росіян розвинути свій успіх кількамісячної давності й трохи сточити той виступ, який наші війська відвоювали під час контрнаступу 2023 року. Але загалом там відбувається здебільшого позиційна боротьба", ― каже Лиховій.

Росіяни використовують піхоту, мотоцикли та квадроцикли для штурмів. Інколи навіть декілька бійців намагаються захопити позиції Сил оборони.

"Противник має можливість атакувати малими піхотними групами, силами до одного піхотного відділення. Інколи застосовує мотоцикли, квадроцикли, інколи просто по кілька бійців намагаються захопити якісь крайні позиції", ― каже Лиховій.

Росіяни успіхів не мають, а українські військові знищують ворога. Речник розповів, що за останню добу відбулось три бойових зіткнення. Окупаційні війська атакували позиції Сил оборони в напрямку двох населених пунктів. Головне ― втрат позицій немає.

"Якщо говорити в кількісних показниках, то за вчорашню добу на цьому напрямку відбулось три бойових зіткнення. Зокрема двічі ворог атакував село Мала Токмачка і один раз власне населений пункт Роботине, який вже зруйнований, що там немає за що зачепитись… Втрат позицій на цьому напрямку не було допущено. Приблизно така кількість зіткнень там відбувається щодня", ― резюмував Лиховій.

Зазначимо, що росіяни прагнуть сточити виступ у Запорізькій області. Для цього їм треба захопити ті райони, які ЗСУ відбили під час контрнаступу.

Росіяни хочуть вирівняти лінію фронту у Запорізькій області (DeepStateMAP)

Як зазначає речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, Путін хоче захопити усю територію Запорізької області. Він вважає, ніби тоді світова спільнота визнає цей регіон російським.

Раніше "Телеграф" повідомляв про рекордні втрати окупантів. Росіяни з божевільною швидкістю втрачають два види озброєння.