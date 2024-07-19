Вже другий з початку місяця: ЗСУ збили черговий російський літак

Українські військові продовжують полювання за російськими літаками

У Донецькій області українські воїни-зенітники збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Це сталося на Покровському напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Там зазначили, що російський літак намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

В ОСУВ "Хортиця" підкреслили, що штурмовик Су-25 знищили воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Зазначається, що завдяки влучності, вправності та професіоналізму бійців літак окупантів вже палає в степах українського Донбасу.

Су-25 це старий радянський штурмовик, який був ухвалений на озброєння ще 1981 року і продовжує залишатися на озброєнні великої кількості країн, включаючи Україну. Орієнтовна вартість такої машини оцінюється в 11 мільйонів доларів, а всього в Росії до вторгнення їх було близько 190 штук, проте понад 30 з них було знищено українськими військовими.

Нагадаємо, 7 липня в Донецькій області українські воїни-зенітники збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Це також сталося на Покровському напрямку.