"Сушкопад" продовжується: бійці Нацгвардії знищили ще один російський літак (відео)

Українські військові продовжують полювання за російськими літаками

Бійці Національної гвардії України виявили та збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Літак росіян здійснював бойовий виліт.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії. Там зазначили, що Су-25 відомий також під назвою "Грач".

"Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", — йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії також повідомили, що ворожий літак було збито у Донецькій області. Проте там не уточнили де саме це відбулося.

Су-25 це старий радянський штурмовик, який був ухвалений на озброєння ще 1981 року і продовжує залишатися на озброєнні великої кількості країн, включаючи Україну. Орієнтовна вартість такої машини оцінюється в 11 мільйонів доларів, а всього в Росії до вторгнення їх було близько 190 штук, проте понад 30 з них було знищено українськими військовими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 червня безпілотник розбомбив нафтобазу під Тамбовом в Росії. Там загорівся резервуар.