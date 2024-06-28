Безпілотник розбомбив нафтобазу під Тамбовом: жоден вовк не постраждав (відео)

Влада заявила про "невелике займання"

У мережі показали відео наслідків атаки безпілотника на нафтобазу у Тамбовській області. Там палає резервуар.

Відповідні кадри оприлюднили місцеві пабліки. Там видно роботу пожежників, але вогонь продовжує горіти.

Нагадаємо, безпілотник атакував нафтобазу в Мічуринському муніципальному окрузі Тамбовської області о 4:35 у п’ятницю, 28 червня. Губернатор регіону Максим Єгоров заявив про приліт, внаслідок якого нібито "утворилося невелике загоряння". При цьому він повідомив, що його гасять пожежна охорона нафтобази та 11 пожежних розрахунків. Чиновник додав, що жертв немає, а у разі потреби буде проведено евакуацію мешканців.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Це вже не перша атака на нафтобазу в Тамбовській області за недавній час. У ніч на 20 червня дрони атакували склад пально-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт". СБУ тоді заявила, що то були їхні безпілотники.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 27 червня безпілотники атакували "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області. Підприємство виробляє хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості РФ і вже не вперше зазнає атаки.