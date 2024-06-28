Беспилотник разбомбил нефтебазу под Тамбовом: ни один волк не пострадал (видео)

Власти заявили о "небольшом возгорании"

В сети показали видео последствий атаки беспилотника на нефтебазу в Тамбовской области. Там пылает резервуар.

Соответствующие кадры публикуют местные паблики. На них видно работу пожарных, но огонь продолжает гореть.

Напомним, беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области в 4:35 в пятницу, 28 июня. Губернатор региона Максим Егоров заявил о прилете, в результате которого якобы "образовалось небольшое возгорание". При этом он сообщил, что его тушат пожарная охрана нефтебазы и 11 пожарных расчетов. Чиновник добавил, что жертв нет, а в случае необходимости будет проведена эвакуация жителей.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Стоит отметить, что это уже не первая атака на нефтебазу в Тамбовской области за недавнее время. В ночь на 20 июня дроны атаковали склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт". СБУ тогда заявила, что это были их беспилотники.

Как сообщал "Телеграф", рано утром 27 июня беспилотники атаковали "Редкинский опытный завод" в Тверской области. Предприятие производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности РФ и уже не впервые подвергается атаке.