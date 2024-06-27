Такого никто не ожидал: стало известно, откуда Украина может получить дополнительные Patriot

Находящиеся на вооружении Израиля Patriot не приспособлены для перехвата баллистических ракет

Украина может получить до восьми батарей систем противовоздушной обороны Patriot из неожиданного места. Израиль и США могут передать Киеву все старые израильские Patriot, которые ЦАХАЛ планирует снимать с вооружения.

Об этом сообщает Financial Times. Соглашение отмечается, что соглашение еще не подтвердили официально дипломаты любой из трех стран, однако удалось отследить вероятный путь всех восьми батарей.

Скорее всего, израильские Patriot поедут сначала в США. А уж оттуда их передадут Украине. Соглашение в этом плане обсуждали министры и чиновники трех правительств, а сам Израиль еще в апреле выразил желание снять восемь батарей Patriot с вооружения и заменить их на более современные системы.

"Но батареи, которые использовались в нынешней войне Израиля с ХАМАС, еще не выведены из эксплуатации из-за опасений, что напряженность в отношениях с поддерживаемой Ираном боевой группировкой Хезболла может перерасти в полномасштабную войну", – добавляет издание.

При этом находящиеся на вооружении Израиля Patriot не приспособлены для перехвата баллистических ракет. Тем не менее они все равно станут прекрасным усилением украинской ПВО, поскольку будут способны перехватывать крылатые ракеты, самолеты и беспилотники российских террористов.

Недавно в Нидерландах сообщили, что объединились с другой страной, чтобы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot после того, как о поставке этой же системы сообщила Румыния. В Министерстве обороны Нидерландов отметили, что им удалось "собрать" части ЗРК, которые будут объединены в единую систему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США пока не имеют официальных анонсов относительно сроков предоставления Украине дополнительной системы Patriot. Однако работа в этом направлении продолжается каждый день.