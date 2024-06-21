Получим еще один "Patriot" от Нидерландов: что известно о легендарной ЗРК и сколько их в Украине

Чтобы защитить всю территорию Украины, нужно 10-12 ЗРК "Patriot"

В Нидерландах сообщили, что объединились с другой страной, чтобы поставить Украине еще одну систему ПВО "Patriot" после того, как о поставке этой же системы сообщила Румыния. В Министерстве обороны Нидерландов отметили, что им удалось "собрать" части ЗРК, которые будут объединены в единую систему.

Об этом сообщило издание NL Times. Что за вторая страна, принявшая участие в поставке ПВО, сейчас не разглашается.

"Нам удалось собрать части системы ЗРК, которые потом могут сформировать целостную систему. Мы работали над этим некоторое время. Система "Patriot" — важное оружие, способное сбивать вражеские ракеты в небе", — сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Вместе с тем Кайса Оллонгрен отказалась называть вторую страну, заметив, что решение о том, раскрывать ли тайну должна принимать Украина.

Системы Patriot в Украине

18 апреля 2023 правительство Германии официально сообщило, что первая батарея ЗРК Patriot уже передана и находится в Украине. 12 июня 2023 года Raytheon анонсировала поставки еще пяти батарей к концу 2024 года.

Кроме того, 13 апреля 2024 г. Германия объявила о передаче Украине комплекса Patriot, а позже стало известно, что страна уже это сделала.

ЗРК "Patriot"

Также о готовности передать Украине один Patriot объявляла Греция. Афины были готовы помочь в войне против России, в обмен на американские "гарантии" против турецкой угрозы и пакет финансовых компенсаций.

Из последних новостей, 20 июня стало известно о том, что Румыния передаст Украине американский зенитный ракетный комплекс Patriot, однако хочет получить аналогичную систему для защиты собственного неба. О том, сколько сейчас ЗРК Patriot стоит на вооружении Украины — неизвестно, информация считается военной тайной и засекречена.

Характеристики Patriot

Американский зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot – основной ЗРК Армии США. Производится американским оборонным подрядчиком Raytheon Technologies, являющимся крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.

Кроме пусковых установок и ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование. Согласно данным из открытых источников, ожидается, что система будет работать в США по меньшей мере до 2040 года.

В свое время системы Patriot были проданы вооруженным силам Нидерландов, Польши, Германии, Японии, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, Тайваня, Греции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Румынии и Швеции.

Южная Корея приобрела у Германии несколько б/у систем Patriot после того, как Северная Корея испытала баллистические ракеты в Японском море и продолжила подземные ядерные испытания в 2006 году. Иордания также закупила в Германии несколько подержанных систем Patriot.

Инфографика издания NV

Основные характеристики MIM-104 Patriot:

максимальная дальность перехвата цели – 80 км;

минимальная дальность перехвата цели – 3 км;

максимальная высота перехвата цели – 24 км;

минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°);

вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);

масса ракеты – 912 кг.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США пока не имеют официальных анонсов относительно сроков предоставления Украине дополнительной системы Patriot. Однако работа в этом направлении продолжается каждый день.