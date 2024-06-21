Отримаємо ще один "Patriot" від Нідерландів: що відомо про легендарну ЗРК і скільки їх в Україні

Щоб захистити всю територію України потрібно 10-12 ЗРК "Patriot"

У Нідерландах повідомили, що об’єдналися з іншою країною, аби поставити Україні ще одну систему ППО "Patriot", після того, як про поставку цієї ж системи повідомила Румунія. В Міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що їм вдалося "зібрати" частини ЗРК, які буде об’єднано у єдину систему.

Про це повідомило видання NL Times. Якою є друга країна, що взяла участь у поставці ППО нині не розголошується.

"Нам вдалося зібрати частини системи ЗРК, які потім можуть сформувати цілісну систему. Ми працювали над цим деякий час. Система "Patriot" — важлива зброя, здатна збивати ворожі ракети у небі", — мовила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

Разом з тим Кайса Оллонґрен відмовилася називати другу країну, зауваживши, що рішення про те, чи розкривати таємницю має вирішувати Україна.

Системи Patriot в Україні

18 квітня 2023 року уряд Німеччини офіційно повідомив, що перша батарея ЗРК Patriot вже передана та перебуває в Україні. 12 червня 2023 року Raytheon анонсувала постачання ще п'яти батарей до кінця 2024 року.

Крім того, 13 квітня 2024 року Німеччина оголосила про передачу Україні комплексу Patriot, а пізніше стало відомо, що країна вже це зробила.

ЗРК "Patriot"

Також про готовність передати Україні один Patriot оголошувала Греція. Афіни були готові допомогти у війні проти Росії, в обмін на американські "гарантії" проти турецької загрози й пакет фінансових компенсацій.

З останніх новин, 20 червня стало відомо про те, що Румунія передасть Україні американський зенітний ракетний комплекс Patriot, однак хоче отримати аналогічну систему для захисту власного неба. Про те скільки нині ЗРК Patriot стоїть на озброєнні України — невідомо, інформація вважається військовою таємницею і засекречена.

Характеристики Patriot

Американський зенітний ракетний комплекс MIM-104 Patriot — основний ЗРК Армії США. Виробляється американським оборонним підрядником Raytheon Technologies, який є найбільшим у світі виробником керованих ракет.

Окрім пускових установок та ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять також радіолокаційна станція, пункт управління та інше допоміжне експлуатаційне обладнання.Згідно з даними з відкритих джерел, очікується, що система працюватиме у США щонайменше до 2040 року.

Свого часу системи Patriot були продані збройним силам Нідерландів, Польщі, Німеччини, Японії, Ізраїлю, Саудівської Аравії, Кувейту, Тайваню, Греції, Іспанії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Румунії та Швеції.

Південна Корея придбала у Німеччини кілька вживаних систем Patriot після того, як Північна Корея випробувала балістичні ракети в Японському морі та продовжила підземні ядерні випробування у 2006 році. Йорданія також закупила в Німеччині кілька вживаних систем Patriot.

Інфографіка видання NV

Основні характеристики MIM-104 Patriot:

максимальна дальність перехоплення цілі – 80 км;

мінімальна дальність перехоплення цілі – 3 км;

максимальна висота перехоплення цілі – 24 км;

мінімальна висота перехоплення цілі – 0,06 км;

кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно – 8 (у секторі 90°);

ймовірність ураження мети 0,8 (у бойових умовах 0,4-0,6);

маса ракети – 912 кг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, США поки не мають офіційних анонсів щодо термінів надання Україні додаткової системи Patriot. Проте робота на цьому напрямі продовжується щодня.