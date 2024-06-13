"Робимо все можливе": Остін після "Рамштайну" висловився про посилення ЗСУ та Patriot для України

США працюють з іншими країнами

США поки не мають офіційних анонсів щодо термінів надання Україні додаткової системи Patriot. Проте робота на цьому напрямі продовжується щодня.

Про це за результатами 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Укрінформ. За його словами, під час кожної з таких зустрічей "вражає рішучість понад 50 країн, які допомагають підтримувати оборону України".

Остін наголосив, що пріоритетом для України наразі залишається протиповітряна оборона. Він відзначив вклад Нідерландів, Швеції та Італії в допомогу у сфері ППО.

"Ми зробимо все можливе, щоб Україна отримала все необхідне. Ми будемо заохочувати інших, ми будемо працювати з іншими, щоб якнайшвидше надати Україні те, що їй потрібно", — зазначив голова Пентагона.

Водночас він підкреслив, що США не мають планів змінювати покриття протиповітряної оборони над Польщею для того, щоби передати додаткові системи Patriot Україні. За словами Остіна, США працюють з іншими країнами над тим, щоб надати Україні необхідні їй можливості, включаючи Patriot та інші системи протиповітряної оборони.

"Я бачив повідомлення преси й, що хочу сказати. Не буде змін в нашому покритті Patriot в Польщі, я знаю, що про це повідомляли, але ні, немає змін щодо Польщі. Щоб дати Україні те, що потрібно ми працюємо з іншими для того, щоб надати Україні ті спроможності, яких вона потребує", — підкреслив Остін.

Він також повідомив, що країни формату "Рамштайн" паралельно працюють над зміцненням Збройних сил України в майбутньому та провели обговорення шляхів розширення виробництва критично важливих боєприпасів та систем озброєння. Міністр також наголосив на важливості підписання двосторонніх угод з Україною та підкреслив, що США також готові зробити цей крок, щоби ЗСУ могли стримувати потенційну агресію в майбутньому.

Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на власні джерела серед адміністрації США та у Пентагон повідомило, що після низки зустрічей та переговорів президент США Джозеф Байден погодився відправити в Україну ще одну повноцінну батарею американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Зазначається, що рішення про передачу батареї вже прийнято остаточно.

Своєю чергою голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра заявив, що його країна проти передачі Україні батареї американського ЗРК Patriot, яка була розгорнута на польській території. За його словами, Польщі необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.