"Делаем все возможное": Остин после "Рамштайна" высказался об усилении ВСУ и Patriot для Украины

США работают с другими странами

США пока не имеют официальных анонсов относительно сроков предоставления Украине дополнительной системы Patriot. Однако работа в этом направлении продолжается каждый день.

Об этом по результатам 23-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил министр обороны США Ллойд Остин, пишет Укринформ. По его словам, во время каждой из таких встреч "поражает решительность более 50 стран, помогающих поддерживать оборону Украины".

Остин отметил, что приоритетом для Украины остается противовоздушная оборона. Он отметил вклад Нидерландов, Швеции и Италии в помощь в сфере ПВО.

"Мы сделаем все возможное, чтобы Украина получила все необходимое. Мы будем поощрять других, мы будем работать с другими, чтобы как можно быстрее предоставить Украине то, что ей нужно", — отметил глава Пентагона.

В то же время он подчеркнул, что у США нет планов менять покрытие противовоздушной обороны над Польшей для того, чтобы передать дополнительные системы Patriot Украине. По словам Остина, США работают с другими странами над тем, чтобы предоставить Украине необходимые ей возможности, включая Patriot и другие системы противовоздушной обороны.

"Я видел сообщения прессы и что хочу сказать. Не будет изменений в нашем покрытии Patriot в Польше, я знаю, что об этом сообщали, но нет, нет изменений относительно Польши. Чтобы дать Украине то, что нужно мы работаем с другими для того, чтобы предоставить Украине те возможности, которые она нуждается", — подчеркнул Остин.

Он также сообщил, что страны формата "Рамштайн" параллельно работают над укреплением Вооруженных сил Украины в будущем и провели обсуждение путей расширения производства критически важных боеприпасов и систем вооружения. Министр также отметил важность подписания двусторонних соглашений с Украиной и подчеркнул, что США также готовы сделать этот шаг, чтобы ВСУ могли сдерживать потенциальную агрессию в будущем.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на собственные источники среди администрации США и Пентагона сообщило, что после ряда встреч и переговоров президент США Джозеф Байден согласился отправить в Украину еще одну полноценную батарею американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Решение о передаче батареи уже принято окончательно.

В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что его страна против передачи Украине батареи американского ЗРК Patriot, которая была развернута на польской территории. По его словам, Польше необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск.