Румыния может передать Украине Patriot: когда это произойдет и при каких условиях

Отказался раскрыть какие-либо подробности по этому вопросу, поскольку это может навредить отношениям с партнерами по НАТО

Румынские чиновники обсуждают идею поставки Украине самой современной системы обороны Patriot. Однако президент Румынии сказал, что это должно быть одобрено Высшим советом национальной обороны.

Об этом сообщает euronews со ссылкой на румынского премьера Марчела Чолаку. По его словам, вопросы передачи системы Patriot должны рассмотреть специалисты, чтобы найти лучшее решение. После этого решение одобрит Высший совет национальной обороны Румынии.

"Итак, в настоящее время предложение находится на стадии анализа", — сказал румынский премьер.

В то же время он отказался раскрыть любые подробности этого вопроса, поскольку это может навредить отношениям с партнерами по НАТО и безопасности Румынии.

"Я знаю, что это интересная тема. Я бы создал "срочные новости", но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать таких вещей в столь важных вопросах. Я твердо убежден, что решение не будет ослабляющим безопасность Румынии ", — подчеркнул Чолаку.

Что такое зенитно-ракетный комплекс Patriot

Американские комплексы ПВО Patriot помогают Украине защищать небо от ракетных атак РФ. Производится комплекс американской компанией Raytheon, являющейся крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.

Кроме пусковых установок и ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят также радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование.

ЗРК Patriot поступил на вооружение еще в 1982 году. Его впервые применили в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Тогда Patriot активно использовался как противоракетный, а не как противовоздушный ЗРК, против иракских ракет.

С тех пор Patriot и ракеты-перехватчики, применяемые в нем, были оптимизированы для защиты от тактических баллистических ракет. Также они эффективны против крылатых ракет и военной авиации.

Основные характеристики MIM-104 Patriot:

максимальная дальность перехвата цели – 80 км;

минимальная дальность перехвата цели – 3 км;

максимальная высота перехвата цели – 24 км;

минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°);

вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);

масса ракеты – 912 кг.

Передача ПВО

В Румынии уже долго говорят о передаче Украине своей системы Patriot. Однако ранее премьер Чолаку рассказывал, что против такого шага выступает министр обороны Румынии.

Но в конце мая президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что решение о передаче системы Patriot должен принять Высший совет национальной обороны. Как отмечал президент, передача системы Украине не должна ослабить противовоздушную оборону Румынии.

Ранее Телеграф писал, что США помогут Украине в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинского неба. Учитывая воздушный терроризм россиян, вопрос предоставления Украине Patriot является высокоприоритетным.