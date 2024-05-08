Достаточно ли у Украины ракет для Patriot и IRIS-T: в Воздушных силах оценили ситуацию

Ракеты для этих систем ПВО, к сожалению, дефицитны – однако их запасы все еще удается пополнять

У Украины есть запасы ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T. Однако их не так много, как хотелось бы; и все же говорить, что у Украины вообще нет боеприпасов к этим системам ПВО, не стоит.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в интервью NV. Он напомнил, что запасы есть, доказательство этому – последняя комбинированная атака российских террористов, когда была сбита большая часть ракет.

"Конечно, это не ноль. Вы видели во время последней комбинированной атаки – мы сбили большое количество. Против "Кинжалов" мы можем использовать только одно средство, которое подтвердило свою эффективность – это Patriot. Но он эффективно может сбивать "Кинжал", когда он заходит на ударную траекторию, лоб в лоб, эффективный радиус противодействия "Кинжалам" составляет 40 километров. Представляете, сколько нужно таких Patriot, чтобы закрыть все?

Спикер ВС ВСУ добавил, что ракеты для этих систем ПВО, к сожалению, дефицитны. Однако Украина постоянно находится на связи с партнерами, которые знают количество оставшихся ракет и более или менее своевременно пополняют запасы Вооруженных сил.

"Если даже не поставляется сама установка, ракеты также очень ценный элемент, который может использоваться для сдерживания воздушного нападения. Однако на войне никогда не бывает достаточно ракет, тем более во время таких массированных ударов противника, который преобладает количественно. Конечно, мы не производим сами эти ракеты и не можем закрыть потребность в полной мере", – резюмировал он.

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что системы ПВО Patriot от союзников, которые были обещаны еще в апреле, могут прибыть в Украину не раньше конца июня. Для транспортировки некоторого вооружения требуется больше времени. В то же время, источники подтверждают, что Украина уже получила важные боеприпасы.

Тем временем Украина уже получила ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Они были отправлены Испанией и другими западными союзниками.