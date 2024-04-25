"Морской воробей" и Sidewinder: что за ракеты предоставят США для систем ПВО

Украине в тылу и на фронте нужны мощные силы ПВО

США передадут Украине новый пакет помощи. Среди прочего, туда вошли и ракеты для систем ПВО RIM-7 и AIM-9M.

Ракеты RIM-7 также известны как Sea Sparrow (Морской воробей). По имеющимся данным, украинские инженеры смогли интегрировать их с пусковыми ЗРК "Бук". Такая ракета обычно используется в корабельных системах противовоздушной обороны. В Украину на суше их использует только Тайвань. RIM-7 был создан еще в 60-х.

Достигает цели благодаря полуактивной радиолокационной головке самонаведения. Может разгоняться до 3 махов. Высота поражения целей от 6 метров до 15 километров. Дальность сбития врага – максимально 19 км в оригинальном использовании. После модернизации с Буком дальность может составлять 20-30 км.

Характеристики RIM-7

Ракета "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 в Украине также подверглась модернизации, утверждали иностранные источники. Вроде бы как раз во вновь созданное средство противовоздушной обороны FrankenSAM. Эта ракета тоже пожилая — разработали в середине 1950-х годов. Наводка происходит с помощью инфракрасной головки самонаведения, а за подрыв отвечает лазерный сенсор.

"Дифэнс экспресс" отмечали, что по принципу работы ЗРК AIM-9M похожа на американский MIM-72 Chaparral. Его дальность уничтожения целей – 5 км, высота – до 4 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина получила ATACMS от США. Они могут эффективно ослабить логистику РФ.