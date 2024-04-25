"Морський горобець" та Sidewinder: що за ракети нададуть США для систем ППО

Україні в тилу та на фронті потрібні потужні сили ППО

США передадуть Україні новий пакет допомоги. Серед іншого туди увійшли і ракети для систем ППО RIM-7 та AIM-9M.

Ракети RIM-7 також відомі як Sea Sparrow (Морський горобець). За наявними даними українські інженери змогли інтегрувати їх з пусковими ЗРК "Бук". Таку ракету зазвичай використовують у корабельних системах протиповітряної оборони. До України на суходолі їх використовує тільки Тайвань. RIM-7 створили ще в 60-х.

Досягає цілі вона завдяки напівактивній радіолокаційній голівці самонаведення. Може розганятися до 3 Махів. Висота ураження цілей від 6 метрів до 15 кілометрів. Дальність збиття ворога — максимально 19 км в оригінальному використанні. Після модернізації з "Буком" дальність може становити 20-30 км.

Характеристики RIM-7

Ракета "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder для винищувачів F-16 в Україні також зазнала модернізації, стверджували іноземні джерела. Начебто — якраз у новостворений засіб протиповітряної оборони FrankenSAM. Ця ракета теж немолода — розробили в середині 1950-х років. Наведення відбувається за допомогою інфрачервоної головки самонаведення, а за підрив відповідає лазерний сенсор.

"Діфенс експрес" зазначали, що за принципом роботи ЗРК AIM-9M схожа на американський MIM-72 Chaparral. Його дальність знищення цілей — 5 км, висота — до 4 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна отримала ATACMS від США. Вони можуть ефективно послабити логістику РФ.