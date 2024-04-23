Ракети та дрони у чималій кількості: аналітик розповів, яку атаку Кримський міст не переживе

Потрібна зброя є у пакетах допомоги

Зруйнувати Кримський міст можливо за допомогою змішаної наземно-повітряної атаки. І для неї потрібно чимало зброї, серед якої насамперед далекобійні балістичні ракети.

Про це розповів у військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник в інтервʼю "Телеграфу" "Для остаточної руйнації Керченського мосту потрібно мінімум 100 ракет: військовий аналітик". За його словами, важливою зброєю також будуть саме повітряні дрони, адже морські малоймовірно можуть пробити огородження мосту.

"Кількасот далекобійних балістичних ракет (потрібно для знищення мосту — ред.). У першу чергу, це MGM-140 ATACMS (мають понад 200 кг фугасної частини і дальність ураження до 300 км), ракети Storm Shadow або, якщо з'явиться F-16, суперракета AGM-158 JASSM (дальність завдання ударів від 300 до 900 км)", — зазначив Петро Черник.

Він також наголосив на важливості повітряних дронів, адже морські можуть не показати потрібну ефективність.

"Також потрібні дрони в достатній кількості. Важливо: йдеться не про морські дрони, а про повітряні. Перші навряд чи зможуть пробити огородження, встановлені окупантами під водою навколо мосту", — сказав аналітик.

За словами Петра Черника, зараз розробляється ударний підводний маловантажний човен типу Kronos, який нібито зможе брати на борт торпеди. Хоча зараз, як він каже, невідомо, якого калібру будуть ці торпеди, яка в них буде вибухова сила і чи вистачить її, щоб зробити пробоїни у бонових загородженнях.

"Технології розвиваються і в майбутньому ми можемо отримати нові можливості, але поки все ж краще покладатися на змішану наземно-повітряну атаку", — додав аналітик.

Раніше "Телеграф" писав, що для остаточного зруйнування незаконно зведеного Кримського моста, необхідний великий змішаний ракетний залп. Лише крилатих ракет буде замало. Ще треба відволікти російське ППО.