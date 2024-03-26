"Взагалі не використовує": Малюк сказав, чи возять росіяни військові вантажі через пошарпаний Кримський міст

Атака на міст завдала пошкоджень не тільки надводній, але й підводній частині споруди. Останні значно важчі

Російські терористи вже не використовують Кримський міст для логістики після того, як його кілька разів уразили українські спецслужби. Під час ударів міст отримав пошкодження, які візуально побачити не вдасться, але вони сильно підривають його функціональність.

Про це голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк розповів в інтерв’ю ICTV. Він зазначив, що СБУ виконала завдання з перерізання логістики на цьому напрямку, яке отримала від президента України Володимира Зеленського.

"Власне і було проведено дві успішні операції. Зараз ви маєте розуміти, що вони його не використовують для постачання зброї, засобів ураження і так далі. До успішних наших уражень за добу там проходили від 42 до 46 потягів, які возили зброю і боєприпаси. Сьогодні там за добу йде чотири-п’ять. Чотири – це пасажиропотік, один з них – це товари загального вжитку. Тобто ворог взагалі не використовує сьогодні міст для постачання зброї та засобів ураження", – зазначив він.

Річ у тім, що українські атаки пошкодили підводну частину мосту – опори та беки, на яких він стоїть. Росіяни працюють над тим, щоб повністю відремонтувати міст; коли вони його відновлять, скоріше за все, вони знову будуть намагатися возити через нього боєприпаси та техніку, і тоді СБУ знову атакує об'єкт – спецслужба має потенціал для того, щоб повністю його зруйнувати.

За словами Малюка, план почали розробляти у березні 2022 року, а у жовтні вперше вдало підірвали міст. Саморобні вибухові пристрої закамуфлювали під рулони з плівкою. Потужність вибухівки склала 21 тонну у тротиловому еквіваленті.

Раніше Малюк розповів, що минулого року СБУ вдалося виконати чимало яскравих спецоперацій на суші й на морі. Поточний рік, за його словами, не стане виключенням.

Також Служба безпеки України здійснила 13 успішних операцій в дев'яти регіонах Росії, спрямованих на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Через це Росія скоротила експорт нафтопродуктів.