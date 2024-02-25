Працюють на фронті, у тилу та на морі: Малюк похвалився досягненнями СБУ за рік

У СБУ розповіли, чого досягли за 2023 рік

Служба безпеки України продовжує працювати як на фронті, так і в морі та навіть у глибокому тилу ворога на території Росії. Тому її співробітники вже завдали багато проблем окупантам, але на досягнутому не зупинятимуться.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами у Києві на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент "Телеграфу".

За його словами, для боротьби з окупантами в морі СБУ створила два надводні дрони, серед яких вже добре відомий Sea Baby. За словами Малюка, ця платформа використовується не тільки як камікадзе, але й для дистанційного мінування та інших цілей. Втім, глава СБУ зазначив, що не забігатиме наперед, щоб не розкривати плани щодо їх застосування росіянам.

Разом з тим він підкреслив, що застосування дронів дозволило вразити 11 російських кораблів, частина з яких до ладу вже не повернуться, а інша повернеться ще не скоро. Також за допомогою цих дронів було завдано удару по Кримському мосту, який до цього вже був пошкоджений під час наземної операції із застосуванням вантажівки з вибухівкою.

"Кримський міст не відновлено повністю і не використовується супротивником для логістики. А саме для переміщення зброї та засобів поразки. Це все вони тягнуть за рахунок поромної переправи", — зазначив він.

Крім морської роботи, СБУ використовує багато БПЛА для повітряного ураження цілей на російській території. Малюк нагадав, що завдяки цьому вдалося скоротити експорт російських нафтопродуктів на третину. Голова спецслужби наголосив, що фінансування російської військової машини на 55% залежить від продажу нафтопродуктів.

Також Малюк нагадав, що СБУ веде боротьбу безпосередньо на фронті. За його словами, лише за минулий рік було знищено 516 танків, не кажучи вже про іншу військову техніку.

Як повідомлялося раніше, міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин раніше повідомляв, що Україна вже може виробляти велику кількість типів військової техніки. Зокрема, вітчизняна промисловість вже може збирати БМП, БТР та легкі гармати 105 калібру.