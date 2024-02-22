СБУ підтвердила обстріл України ракетами з КНДР: скільки українців вже загинуло (відео)

Встановлено, коли РФ вперше застосувала північнокорейські ракети

Служба безпеки знайшла підтвердження атаки Росії на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння з Північної Кореї. Мова йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

Про це повідомив пресцентр СБУ. За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. У СБУ підкреслили, що внаслідок ворожих "прильотів" загинули щонайменше 24 мирних жителі, ще понад сто цивільних – отримали тяжкі поранення.

Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 – перебувають у важкому стані.

Крім того, рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів. Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

У спецслужбі зазначити, що тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії. Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що станом на 16 лютого відомо, що російські окупанти вже використали щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва. Найбільше цих ракет росіяни застосували при обстрілі України 7 лютого. Він також підкреслив, що ракетами з КНДР росіяни вже вбили 14 цивільних, ще понад 70 отримали поранення.