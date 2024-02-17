Удари по Україні ракетами з КНДР: у генсека ООН здивували заявою

Українські правоохоронці встановили, що РФ застосовувала саме ракети з КНДР

Росія вже регулярно обстрілює Україну ракетами виробництва КНДР. Проте в Організації об'єднаних націй немає можливості перевірити повідомлення про використання росіянами зброї з Північної Кореї "чи будь-якої іншої країни".

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, пише Укрінформ. Таку відповідь він дав на прохання прокоментувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ.

Дюжаррік також нагадав про необхідність дотримання санкцій Ради Безпеки ООН в контексті повідомлень про застосування Росією північнокорейських балістичних ракет для ударів по Україні.

"Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань", — зазначив речник генсека ООН.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що станом на 16 лютого відомо, що російські окупанти вже використали, щонайменше, 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва. Найбільше цих ракет росіяни застосували при обстрілі України 7 лютого. Він також підкреслив, що ракетами з КНДР росіяни вже вбили 14 цивільних, ще понад 70 отримали поранення.