Удары по Украине ракетами из КНДР: у генсека ООН удивили заявлением

Украинские правоохранители установили, что РФ применяла именно ракеты из КНДР

Россия уже регулярно обстреливает Украину ракетами производства КНДР. Однако у Организации объединенных наций нет возможности проверить сообщения об использовании россиянами оружия из Северной Кореи "или какой-либо другой страны".

Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет Укринформ. Такой ответ он дал на просьбу прокомментировать поставки ракет из Северной Кореи в РФ.

Дюжаррик также напомнил о необходимости соблюдения санкций Совета Безопасности ООН в контексте сообщений о применении Россией северокорейских баллистических ракет для ударов по Украине.

"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры… Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеются механизмы для рассмотрения этих вопросов", — отметил представитель генсека ООН.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что по состоянию на 16 февраля известно, что российские оккупанты уже использовали, по меньшей мере, 24 баллистические ракеты северокорейского производства. Больше всего этих ракет россияне применили при обстреле Украины 7 февраля. Он также подчеркнул, что ракетами из КНДР россияне уже убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения.