Панацеей не стали: смогут ли ракеты КНДР повлиять на войну в Украине

Что из себя представляют ракеты KN-23 и KN-24

Россияне получили от КНДР баллистические ракеты, однако вопреки опасениям аналитиков, для оккупантов они панацеей не стали и существенно повлиять на ситуацию на поле боя или украинскую военную промышленность вряд ли смогут.

Как говорится в материале Buisness Insider, главная проблема для Украины заключается не в точности северокорейских ракет, а в их количестве и возможностях КНДР произвести еще больше. В то же время, Россия не может рассчитывать на то, что боевой дух украинцев будет сломлен после того, как она уже отстреляла практически весь свой арсенал.

Издание сообщает, что россияне получили баллистические ракеты малой дальности KN-23 и KN-24. Первые представляют собой некий аналог российского "Искандера" (из-за чего их прозвали "Кимскандером"), имеют боеголовку весом около полутонны и дальностью полета до 600 километров, а вторые являются попыткой создать свой ATACMS с такой же боеголовкой и дальностью полета в 400 километров.

"Это более сложные твердотопливные ракеты, которые можно запустить без особого времени на подготовку. У них может быть некоторое наследие в области дизайна российских систем, но они в значительной степени разработки на опыте Северной Кореи", — говорит эксперт по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Масао Дальгрен.

Он отметил, что Запад в большей мере заинтересован в изучении дальнобойных баллистических ракет, но изучение обломков, которые были найдены в Украине тоже может дать важные сведения, вроде способности этого оружия поражать цели с высокой точностью.

Впрочем, аналитики считают, что россию будет больше интересовать количество, а не качество. Поэтому для аналитиков также будет интересно понять, как много подобных ракет может произвести КНДР, чтобы обеспечить "союзника" необходимым оружием. Согласно оценкам, в 2023 году КНДР произвела более десятка баллистических ракет среднего радиуса действия и примерно столько же дальнего радиуса действия, кроме того она добавила в свой арсенал не менее 70 ракет малого радиуса.

Еще один важный вопрос заключается в том, что Пхеньян получил от Москвы, поскольку это может быть не только деньги или еда, но и новейшие боевые самолеты или даже информация о производстве гиперзвуковых ракет.

Вместе с тем, издание подчеркивает, что на ситуацию в Украине это вряд ли повлияет, поскольку если тысячи российских ракет и дронов так и не сломили украинцев, то несколько десятков корейских тоже не смогут это сделать.

Ранее "Телеграф" писал, что по мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, КНДР снабжает РФ снарядами лучше, чем Запад Украину.