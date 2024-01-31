Панацеєю не стали: чи зможуть ракети КНДР вплинути на війну в Україні

Що собою представляють ракети KN-23 і KN-24

Росіяни отримали від КНДР балістичні ракети, проте всупереч побоюванням аналітиків, для окупантів вони не стали панацеєю і суттєво вплинути на ситуацію на полі бою або українську військову промисловість навряд чи зможуть.

Як йдеться в матеріалі Buisness Insider, головна проблема для України полягає не в точності північнокорейських ракет, а в їх кількості та можливостях КНДР зробити ще більше. Водночас Росія не може розраховувати на те, що бойовий дух українців буде зламано після того, як вона вже відстріляла практично весь власний арсенал.

Видання повідомляє, що росіяни отримали балістичні ракети малої дальності KN-23 та KN-24. Перші є якимсь аналогом російського "Іскандера" (через що їх прозвали "Кімскандером"), мають боєголовку вагою близько пів тонни та дальністю польоту до 600 кілометрів, а другі є спробою створити свій ATACMS з такою ж боєголовкою і дальністю польоту в 400 кілометрів.

"Це складніші твердопаливні ракети, які можна запустити без особливого часу на підготовку. У них може бути деяка спадщина в області дизайну російських систем, але вони значною мірою розроблені на досвіді Північної Кореї", — каже експерт із протиракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Масао Дальгрен

Він зазначив, що Захід більшою мірою зацікавлений у вивченні далекобійних балістичних ракет, але вивчення уламків, які були знайдені в Україні, теж може дати важливі відомості, на кшталт здатності цієї зброї вражати цілі з високою точністю.

Втім, аналітики вважають, що Росію більше цікавитиме кількість, а не якість. Тому для експертів також буде цікаво зрозуміти, як багато таких ракет може зробити КНДР, щоб забезпечити "союзника" необхідною зброєю. Згідно з оцінками, у 2023 році КНДР виробила понад десяток балістичних ракет середнього радіуса дії і приблизно стільки ж далекого радіусу дії, крім того, вона додала до свого арсеналу не менше 70 ракет малого радіуса.

Ще одне важливе питання полягає в тому, що Пхеньян отримав від Москви, оскільки це може бути не лише гроші чи їжа, а й новітні бойові літаки чи навіть інформація про виробництво гіперзвукових ракет.

Водночас видання наголошує, що на ситуацію в Україні це навряд чи вплине, оскільки якщо тисячі російських ракет і дронів так і не зламали українців, то кілька десятків корейських теж не зможуть це зробити.

Раніше "Телеграф" писав, що на думку глави МЗС Дмитра Кулеби, КНДР забезпечує РФ снарядами краще, ніж Захід в Україну.