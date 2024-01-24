"На фронті серйозніше, ніж на початку вторгнення": головне з нового інтерв’ю Кулеби

На думку глави МЗС, КНДР постачає РФ снарядами краще, ніж Захід до України

Ситуація на фронті в Україні залишається тяжкою. Це насамперед пов’язане з нестачею боєприпасів. Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Дмитро Кулеба.

На його думку, КНДР забезпечує РФ снарядами краще, ніж Захід в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю заступнику головного редактора BILD Паулю Ронцгаймеру.

"Хоч би шалено це звучало, але схоже, що Північна Корея — більш ефективний партнер для Росії, ніж для нас друзі, які постачають Україну артилерійськими боєприпасами. Це смішно. І це має змінитися. <…> І хоча ми високо цінуємо все, що отримуємо, масштаб війни вимагає більшого. <…> Коли доходить до ухвалення конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери часом тонуть у нескінченних дискусіях. Але часу тонути ні, треба пливти", — зазначив Кулеба.

За словами глави української дипломатії, "ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому".

Кулеба зазначив, що масований ракетний удар вранці 23 січня є свідченням того, що Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Глава МЗС також наголосив на тому, що всупереч нарощуванню Україною власного виробництва, західна оборонна промисловість не може виробляти достатньо боєприпасів. Поточний рівень виробництва у країнах ЄС не відповідає "ні потребам війни в Україні, ні оборонним потребам самих ваших країн".

Кулеба також зазначив, що в ЄС надто повільно вирішують питання, які постали на порядку денному. "Наші партнери часом тонуть у нескінченних дискусіях", — зазначив він, і додав, що на них часу немає. Це стосується, наприклад, ракет Taurus.

Міністр закордонних справ висловив сподівання, що Україні все ж таки вдасться переконати німецький уряд у необхідності постачання цих далекобійних ракет. Він ще раз наголосив, що ЗСУ їх не будуть використовувати для атак на Москву. "Нам потрібні Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру у тилу ворога на території України", — пояснив дипломат.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Німеччині провалили голосування щодо ракет Taurus для України.