Ракеты для террора городов. Почему эксперты так называют оружие из КНДР, которым россияне бьют по Харькову

Одна особенность делает их бесполезными для выполнения боевых задач

Украинские правоохранители заявили, что российские оккупанты обстреливают наши населенные пункты ракетами производства Северной Кореи. Речь идет о Hwasong-11Ga (KN-23), которые, по словам экспертов, годятся скорее для ракетного террора городов, а не ударов по военным целям.

Такое мнение разделяет военный эксперт и историк Андрей Харук. Причина тому – крайне низкая точность этих ракет, которые сделаны с использованием российских технологий, применяемых для создания ОТРК "Искандер-М".

Как уточняет специалист, КНДР не публикует никаких данных по своему вооружению, особенно ракетному, и все их обнародованные характеристики являются результатами работы разведки.

Так, вероятно, существуют два варианта KN-23, которые отличаются дальностью пуска (450 км для базового варианта, 600-690 – для усовершенствованного), и примерно с одинаковой боевой частью весом около 500 кг.

"Сама боевая часть – моноблочная, воздушного подрыва. Она подходит для поражения неукрепленных поверхностных целей – например, жилых домов… Круговое вероятное отклонение составляет, по оценкам экспертов, около 100 м (то есть, ракета может упасть в любой точке круга диаметром 100 метров около цели. — "Телеграф") с использованием спутниковой системы и 200 м – только с инерционной системой. То есть, KN-23 точечные цели поражать не в силах, а вот для террора мирных городов – вполне годятся", — указывает Андрей Харук на главную задачу ракет КНДР, вытекающую из их неточности.

Также эксперт делает предположение, чем может грозить появление в арсенале РФ северокорейских ракет, и считает, что в первую очередь – расширением применения против Украины баллистических ракет, наиболее сложных целей для ПВО.

Противостоять этому, по словам Андрея Харука, можно двумя способами:

усилением ПРО за счет современных противоракетных систем от союзников, и здесь речь не только о Patriot и SAMP-T, но и о специализированных американских системах THAAD;

уничтожением пусковых установок и запасов ракет до того, как они будут применены. А это уже задача для наших дронов и российских партизан.

В целом первым применением северокорейской KN-23 против украинских городов может быть обстрел Запорожья 23 декабря 2023 года.