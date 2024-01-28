Украину ночью атаковали ракетами и "шахедами": каковы последствия удара

Враг не оставляет мирных украинцев в покое ни на день

В Воздушных Силах ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки по Украине. Бойцам из подразделений противовоздушной обороны удалось в ночь на 28 января уничтожить четыре "шахеда". К сожалению, без разрушений не обошлось.

Детали сообщаются в Telegram-канале Воздушных сил. Следует отметить, что враг вел атаку сразу по трем направлениям — временно оккупированным территориям Донбасса, а также Приморско-Ахтарской и Воронежской области РФ.

Удар был комбинированым, ведь использовались как "шахеды" в количестве восьми штук, так и ракеты разного типа — две "Искандер-М" и три ЗРК С-300.

"Атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях", — отметили военные.

Тем не менее мобильным огневым группам удалось навсегда "приземлить" четыре российских беспилотника.

По предварительным данным, несмотря на наличие попаданий во всех областях, обошлось без пострадавших и жертв. Больше деталей следует ожидать от местных администраций.

Кстати, в последнее время участилось использование российскими оккупантами ракет типа "Искандер". Как уже писал "Телеграф", накануне подобным вооружением был атакован Славянск Донецкой области. Было повреждено немало местной инфраструктуры.

Также мы писали об ударе врага по гуманитарной миссии на Донбассе.