"Не могли не видеть": армия РФ ударила по гуманитарной миссии на Донбассе (видео)

Сотрудники миссии осуществляли адресную раздачу гуманитарной помощи

Россияне совершили очередное военное преступление на фронте. На этот раз под удар преступников попал автомобиль гуманитарной миссии, который доставлял мирным жителям помощь от ООН.

Об этом сообщает преес-служба гуманитарной миссии "Проліска". Именно их авто попало под удар.

По их данным, инцидент произошел утром 26 января в городе Часов Яр (Донецкая область). В то время как сотрудники миссии осуществляли адресную раздачу гуманитарной помощи от UNHCR Ukraine, российская армия fpv-дроном атаковала их автомобиль. Сообщается, что в результате удара руководитель гуманитарного центра, который и осуществлял доставку, получил контузию. Кроме того, сброс боеприпаса произошел в нескольких метрах от сотрудника миссии и местной жительницы, получавшей в это время гуманитарную помощь.

Отмечается, что автомобиль, который попал под удар, был обозначен логотипами гуманитарной миссии на капоте, боковых панелях и крыше. Наклейка гуманитарной миссии на крыше автомобиля была около метра в диаметре и её "невозможно было не заметить оператору дрона". Сам водитель также был в каске синего цвета.

"В результате сброса боеприпаса был уничтожен кунг автомобиля, который использовался для перевозки гуманитарной помощи, повреждения также получили окна и обшивка автомобиля. Сгорело несколько наборов непродовольственной помощи…Гуманитарная миссия "Проліска" расценивает данную атаку на сотрудников миссии на месте выдачи гуманитарной помощи и автомобиль миссии, как очередной целенаправленный террористический акт российской армии, направленный против имущества и сотрудников гуманитарной миссии "Проліска", — сообщили сотрудники миссии..

Миссия опубликовала видео последствий:

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