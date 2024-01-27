Оккупанты вечером запустили ракеты по Украине: где слышали взрывы

Оккупанты опять устроили вечерние обстрелы Украины

Российские оккупанты вновь нанесли удары по разным городам Украины. По предварительной информации взрывы были слышны в Харьковской и Полтавской областях, а тревогу объявили в большинстве областей.

Согласно информации мониторинговых групп, речь идет о запусках четырех баллистических ракет "Искандер" с территории Белгородской области России.

В местные группы в telegram-каналах сообщают, что в Харьковской области прилетов не зафиксировано, а потому скорее всего взрывы были следствием работы ПВО. Отмечается, что российские ракеты могли просто пролететь над городом в сторону Полтавской или Кировоградской областей.

После этого сообщалось, что повышенная степень угрозы объявлялась для Кременчуга, а взрывы были слышны в Полтаве.

Хотя повторных пусков зафиксировано не было, но местные власти призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревог.

upd: По данным главы Полтавской ОВА Филипа Пронина, удар был нанесен по промышленном объекте в Кременчуцком районе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 17 января Россия обстреляла город Харьков. Оккупанты ударили по центру города, повреждены 19 многоквартирных жилых домов, 14 автомобилей и не только.