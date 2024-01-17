Изуродованные автомобили, разрушенные дома: как выглядит Харьков после ночной атаки россиян (эксклюзивный фоторепортаж "Телеграфа")

Пострадали 17 мирных людей

Поздно вечером во вторник, 16 января после 21:42, россияне нанесли два ракетных удара по Харькову. В результате в Холодногорском районе повреждены фасады около 19 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей.

Ликвидация последствий попадания продолжается. На месте событий побывал фотокор "Телеграф" Ян Доброносов.

Предварительно известно, что россияне ударили ракетами С-300 со стороны российского Белгорода.

Холодногорский район Харькова на карте

"На месте продолжают работы все соответствующие службы. Всем, кто в этом нуждается, оказывается вся необходимая помощь", — отметил мэр города Игорь Терехов.

Спасатели работают на месте попадания

Пожарная служба прибыла для ликвидации последствий

Пожарная служба прибыла для ликвидации последствий

Спасатели, прибывшие на место вражеской атаки

От атаки оккупантов, как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, пострадали 17 гражданских: 16 женщин от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Трем из них оказали помощь на месте.

Ликвидировать последствия обстрела помогают также горожане

Обломки, валяющиеся на земле

Известно, что в медучреждении находится 14 пострадавших: 43-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Другие – в среднем и легком состояниях.

Поврежденные здания в результате обстрела

Автомобили, которые получили значительные повреждения от обстрела

Горожане на фоне дома, в который попали русские

Автомобиль, также пострадавший от обстрела

Спасатели эвакуировали 30 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером в среду, 10 января, россияне со стороны Белгорода нанесли ракетный удар ЗРК С-300 по Киевскому району Харькова. Под удар попала гостиница, пострадали 13 человек, один из них в тяжелом состоянии.