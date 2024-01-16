Новая опасность? В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения

Жителей двух общин призвали выехать на безопасную территорию

Власти Харьковской области ввели обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. Такие меры принимаются из-за небезопасной ситуации в регионе.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подчеркнул, что в настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 – дети.

Синегубов отметил, что к эвакуации призывают семьи с детьми, проживающими в следующих населенных пунктах:

Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цыбовка — Кондрашевской общины;

Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха – Куриловской общины.

Кондрашовка на карте

Куриловка на карте

Он также подчеркнул, что все эвакуированные будут обеспечены жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Председатель ОВА призвал жителей общин ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей. Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска могут активизировать усилия по захвату города Купянск Харьковской области. Однако оккупанты не готовы к широкомасштабным наступательным операциям в других местах Харьковской области.