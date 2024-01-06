Каким может быть наступление на Купянск и когда Россия его планирует: прогноз западных аналитиков

В последние дни интенсивность российских атак на Купянском направлении снизилась из-за плохих погодных условий

В течение ближайших недель российские войска могут активизировать усилия по захвату города Купянск Харьковской области. Однако оккупанты не готовы к широкомасштабным наступательным операциям в других местах Харьковской области.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что россияне имеют благоприятные условия для активизации операций на Купянском направлении. Они ссылаются на заявления украинских официальных лиц, что в течение зимы 2024 года враг планирует захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватово). Если ему это удастся, украинские силы могут быть вынуждены отойти от восточного берега реки Оскол в Харьковской области. Это создало бы условия для будущих наступательных операций России на линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако на данный момент, россияне, вероятно, не накопили достаточно сил в Белгородской области для широкомасштабных наступательных операций.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstate

Аналитики упомянули публикацию британского издания The Telegraph от 4 января. В ней "приближенный" к украинским военным неизвестный источник сообщил, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" на Купянск уже 15 января.

Представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что украинские военные не наблюдают изменений в составе войск РФ в Харьковской области и на приграничной территории России. По его словам, россияне продолжают наступательные действия под Синьковкой с целью захвата Купянска.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что российские войска не сосредотачиваются в области для подготовки к широкомасштабному наступлению. Более того, в последние три дня интенсивность российских атак на Купянском направлении снизилась из-за плохих погодных условий. Синегубов отметил, что российские войска используют это для переброски подкреплений на передовую, подготовки и координации подразделений.

"Комментарии Фитьо и Синегубова согласуются с оценкой ISW, о том, что российские войска могут усилить наступательные действия, но не начать полномасштабную наступательную операцию при имеющейся группировке сил на Купянском направлении. Вероятно, российские войска проводили постепенное наращивание сил, ведь украинские чиновники сообщили, что по состоянию на октябрь 2023 года российские военные сосредоточили более 100 тыс. личного состава на Купянском и Лиманском направлениях", — резюмировали в ISW.

Напомним, Купянск был оккупирован российскими войсками 27 февраля 2022 года. Город был сдан мэром Геннадием Мацегорой, который был депутатом от пророссийской партии ОПЗЖ. Спустя полгода украинская армия вернула контроль на Купянском. С 8 по 16 сентября шли бои за город, которые проводились в рамках Слобожанского контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). С тех пор российская армия регулярно обстреливает район и сам Купянск, пытаясь повторно захватить его.

Как сообщал "Телеграф", представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что разведка не подтверждает данные источников The Telegraph о подготовке наступления россиян на Купянск. Однако определенное накопление сил враг все же производит.