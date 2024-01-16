Нова загроза? На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію населення

Жителів двох громад закликали виїхати на безпечну територію

Влада Харківської области запровадила обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Такі заходи вживаються через складну безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він підкреслив, що наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.

Синєгубов зазначив, що до евакуації закликають сім'ї з дітьми, які проживають у наступних населених пунктах:

Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади;

Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.

Кіндрашівка на мапі

Курилівка на мапі

Він також підкреслив, що усіх евакуйованих буде забезпечено житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Голова ОВА закликав мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей. Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська можуть активізувати зусилля з захоплення міста Куп’янськ Харківської області. Проте окупанти не готові до широкомасштабних наступальних операцій в інших місцях Харківської області.