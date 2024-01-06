Яким може бути наступ на Куп’янськ і коли Росія його планує: прогноз західних аналітиків

Останніми днями інтенсивність російських атак на Куп’янському напрямі знизилася через погані погодні умови

Протягом найближчих тижнів російські війська можуть активізувати зусилля з захоплення міста Куп’янськ Харківської області. Проте окупанти не готові до широкомасштабних наступальних операцій в інших місцях Харківської області.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни мають сприятливі умови для активізації операцій на Куп’янському напрямку. Вони посилаються на заяви українських офіційних осіб, що протягом зими 2024 року ворог планує захопити Куп’янськ та Борову (35 км на захід від Сватового). Якщо йому це вдасться, українські сили можуть бути вимушені відійти від східного берега річки Оскол у Харківській області. Це створило б умови для майбутніх наступальних операцій Росії лінії Куп’янськ-Сватово-Кременная. Однак на даний момент росіяни, ймовірно, не накопичили достатньо сил у Бєлгородській області для широкомасштабних наступальних операцій.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstate

Аналітики згадали публікацію британського видання The Telegraph від 4 січня. У ній "наближене" до українських військових невідоме джерело повідомило, що росіяни нібито можуть розпочати "наземний наступ" на Куп’янськ уже 15 січня.

Представник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські військові не спостерігають змін у складі військ РФ у Харківській області та на прикордонній території Росії. За його словами, росіяни продовжують наступальні дії під Синьківкою з метою захоплення Куп’янська.

Голова Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що російські війська не зосереджуються в області для підготовки до широкомасштабного наступу. Щобільше, останні три дні інтенсивність російських атак на Куп’янському напрямку знизилася через погані погодні умови. Синєгубов зазначив, що російські війська використовують це для перекидання підкріплень на передову, підготовку та координацію підрозділів.

"Коментарі Фітьо і Синєгубова узгоджуються з оцінкою ISW, про те, що російські війська можуть посилити наступальні дії, але не розпочати повномасштабну наступальну операцію за наявного угрупування сил на Куп’янському напрямку. Ймовірно, російські війська проводили поступове нарощування сил, адже українські чиновники повідомили станом на жовтень 2023 року російські військові зосередили понад 100 тис. особового складу на Куп’янському та Лиманському напрямках", — резюмували в ISW.

Нагадаємо, Куп’янськ було окуповано російськими військами 27 лютого 2022 року. Місто було здане мером Геннадієм Мацегорою, який був депутатом від проросійської партії ОПЗЖ. За пів року українська армія повернула контроль над Куп’янськом. З 8 по 16 вересня точилися бої за місто, які проводились у рамках Слобожанського контрнаступу Збройних сил України. З того часу російська армія регулярно обстрілює район і сам Куп’янськ, намагаючись повторно захопити його.

Як повідомляв "Телеграф", представник ГУР Андрій Черняк заявив, що розвідка не підтверджує дані джерел The Telegraph про підготовку наступу росіян на Куп’янськ. Однак певне накопичення сил ворог все ж таки робить.