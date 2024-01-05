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Війна — день 682: росіяни знову напустили безпілотників, фронт тримається

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються. Фото Телеграф

Оперативно про головне за добу

Російські терористи продовжують намагатися наступати на деяких ділянках фронту. Росіяни дуже сильно бісяться через невдачі на полі бою – тому намагаються наслати на Україну якнайбільше іранських БПЛА.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Про те, що відбувалося 3 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 679: окупанти намагаються вибити ЗСУ з Кринок та продовжують масові обстріли

Що було в Україні 4 січня — читайте за посиланням: Війна — день 680: Росія тероризує Кропивницький та отримала потужний "салют" у Криму

Інформацію за 5 січня дивіться за посиланням: Війна — день 681: бої на фронті тривають, почастішали "шахедні" атаки

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#Україна #Росія #Війна