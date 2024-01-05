Війна — день 682: росіяни знову напустили безпілотників, фронт тримається

Оперативно про головне за добу

Російські терористи продовжують намагатися наступати на деяких ділянках фронту. Росіяни дуже сильно бісяться через невдачі на полі бою – тому намагаються наслати на Україну якнайбільше іранських БПЛА.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Про те, що відбувалося 3 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 679: окупанти намагаються вибити ЗСУ з Кринок та продовжують масові обстріли

Що було в Україні 4 січня — читайте за посиланням: Війна — день 680: Росія тероризує Кропивницький та отримала потужний "салют" у Криму

Інформацію за 5 січня дивіться за посиланням: Війна — день 681: бої на фронті тривають, почастішали "шахедні" атаки