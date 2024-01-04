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Війна — день 680: росіяни посилюють штурми та намагаються подолати українську ППО

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Окупанти ні на день не припиняють атаки українських позицій на сході та півдні України, а найактивніші бойові дії, як і раніше, розвертаються біля Авдіївки. При цьому на думку експертів, українські війська найближчим часом залишатимуться в активній обороні, оскільки заяви російської влади вказують на те, що кількість російських штурмів буде збільшена. При цьому не зупиняються і російські обстріли, які вже не здійснюються з метою влаштувати блекаут, але покликані виснажити українські ППО.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

13:00 Ворог завдав ракетного удару по Кропивницькому, на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий, — голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким дозволено давати громадянство Росії людям, що народилися або постійно жили в Севастополі чи Криму до 18 березня 2014.

12:00 У Харкові зросла кількість поранених унаслідок російського обстрілу 2 січня. До медиків із ознаками контузії звернулася 23-річна дівчина. Загальна кількість травмованих через агресію ворога тепер складає 63 особи.

11:00 У ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол", що у Челябінську, РФ, згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Ймовірно, до цього приклали руку представники ГУР Міноборони. Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на власні джерела у спецслужбі.

10:00 СБУ спільно із спецслужбами Молдови знешкодили угруповання, котре допомагало ухилянтам від призову незаконно перетинати український кордон. Вартість "квитка" за втечу вартувала до 5 тисяч доларів.

9:30 У Генштабі ЗСУ розповіли про свіжі втрати російських окупантів — за добу ворог втратив на фронті близько 780 осіб.

Втрати армії РФ в Україні 04.01.2024
Втрати армії РФ в Україні 04.01.2024

8:30 Цієї ночі Україну атакували всього двома безпілотниками — вони обидва знищені засобами ППО у Хмельницькій області. У Силах оборони півдня вже заявили, що передусім росіяни використовували "шахеди" задля дорозвідки, зокрема і розташування підрозділів протиповітряної оборони.

7:00 Генштаб ЗСУ звітує про 58 бойових зіткнень, що відбулися за останню добу. Традиційно найбільш активними напрямками були Авдіївський та Мар'їнський — на них припадає левова частка боїв.

6:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли пропустити:

  • вночі у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих дронів. Сили ППО успішно відпрацювали по цілях, чекаємо офіційних даних від Повітряних Сил;
  • також пізно увечері окупанти вдарили по Харкову — попередньо, ракетами С-300. За останніми даними, приліт начебто прийшовся на нежитлову будівлю у середмісті, про постраждалих влада не повідомляла;
  • у адміністрації Байдена наголошують на необхідності прийняття Конгресом США додаткового пакету фінпідтримки України у зв'язку із посиленням обстрілів з боку Росії. Про це заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі;
  • вночі також стало відомо про черговий обмін полоненими із Росією. Як стверджує уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, найближчими тижнями може відбутися іще один подібний процес. За його словами, останні два тижні у переговорах із російською стороною покращило ситуацію в плані роботи з полоненими — вдалося досягти взаємного обміну теплими речами, домовитися про взаємне відвідування і, звісно, частково сам процес повернення. Чекаємо на нові добрі новини!

3:00 За останню добу росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, через що там зафіксовано 180 вибухів. Один мирний житель постраждав

1:00 Невелика група російських БПЛА рухається із Хмельницької області до Тернопільської. Оголошено повітряну тривогу

00:00 Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300. Пошкоджено цивільну нежитлову інфраструктуру в центрі міста, повідомляють в ОВА.

Що було в Україні 1 січня — читайте за посиланням: Війна — день 677: Україна святкує Новий рік, ППО збиває "шахеди" у небі

Інформацію за 2 січня дивіться за посиланням: Війна — день 678: РФ безуспішно атакує позиції ЗСУ і продовжує кошмарити мирних українців

Про те, що відбувалося 3 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 679: окупанти намагаються вибити ЗСУ з Кринок та продовжують масові обстріли

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#Україна #Росія #Війна