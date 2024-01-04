Ворог не зупиниться на Мар'їнці: у Генштабі назвали три міста, на які РФ може піти далі (карта)

Окупанти не зупиняться на досягнутому

У вівторок, 26 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українська армія відступила від Мар’їнки. Місто протрималось майже два роки, наразі воно повністю зруйноване ворогом і вже не існує. Наразі окупанти планують захопити інші міста.

Про це у своєму інтерв'ю для РБК-Україна заявив спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Він наголосив, що російська армія може розвинути наступ на Вугледар або у напрямку Курахового та Покровська, щоб вийти на Слов'янськ та Краматорськ.

На думку Селезньова, у цих напрямках наступальні дії окупантів не будуть стрімкими, адже ворожа армія зазнала значних втрат. Їм треба відновити свої резерви, а вже потім переходити у наступ.

"Думаю, їм важливіше рухатися від Мар'їнки на Вугледар, щоб забезпечити постійне залізничне сполучення в районі Волновахи", — зазначив спікер Генштабу ЗСУ.

Вугледар, Покровськ та Курахове на мапі

Проте Селезньов озвучив ще один сценарій, за яким окупанти можуть розділити свою армію і частина піде у напрямку Курахового та Покровська, щоб вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Зараз же не зрозуміло, яку тактику обере ворог, але точно він не зупиниться на досягнутому.

"Цілком можливо, що на Слов'янськ та Краматорськ хочуть наступати скоординовано з півдня, півночі та сходу", — заявив військовий експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що Залужний на своєму брифінгу припустив, що Авдіївку може спіткати доля Бахмута вже через 2-3 місяці.