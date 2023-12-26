"Моя помилка": Залужний розповів, чого не врахував у війні з Росією

Головком не береться давати прогнози щодо закінчення війни з Росією

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав свою помилку щодо втрат російської армії. Він помилявся, коли думав, що тогорічна кількість убитих путінських солдатів зможе зупинити Росію.

Про це він сказав під час брифінгу сьогодні, 26 грудня, повідомляє LIGA.net. За словами головного комітету, та кількість втрат, яку ЗСУ завдали росіянам за весь 2022 рік, зупинила б будь-яку країну.

"Щодо Росії, хотів би сказати про те, що це була моя помилка вважати, що така кількість втрат, яку ми завдали противнику навіть рік тому, може зупинити її", — зауважив Залужний.

Головком додав, що не може спрогнозувати, скільки ще російських солдатів потрібно знищити в Україні, щоб Путін зупинився та припинив війну. Однак Залужний упевнений, що не можна зупинятися і потрібно якнайбільше ліквідувати окупантів, щоб змусити РФ відмовитися від загарбницьких планів щодо України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за тиждень штурмів росіяни втратили понад 7 тисяч солдатів. Кількість підбитої та знищеної техніки досягає майже тисячі одиниць.