"Моя ошибка": Залужный рассказал, чего не учел в войне с Россией

Главком не берется давать прогнозы насчет окончания войны с Россией

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал свою ошибку касательно потерь российской армии. Он ошибался, когда думал, что прошлогоднее количество убитых путинских солдат сможет остановить Россию.

Об этом он сказал во время брифинга сегодня, 26 декабря, передает LIGA.net. По словам главкома, то количество потерь, которое ВСУ нанесли россиянам за весь 2022 год, остановило бы любую страну.

"Что касается России, хотел бы сказать о том, что это была моя ошибка считать, что такое количество потерь, которое мы нанесли противнику даже год назад, может остановить его", – заметил Залужный.

Главком добавил, что не может спрогнозировать, сколько еще российских солдат нужно уничтожить в Украине, чтобы Путин остановился и прекратил войну. Однако Залужный уверен, что нельзя останавливаться и нужно как можно больше ликвидировать оккупантов, чтобы заставить РФ отказаться от захватнических планов насчет Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что за неделю штурмов россияне потеряли свыше 7 тысяч солдат. Количество подбитой и уничтоженной техники достигает практически тысячи единиц.