Враг не остановится на Марьинке: в Генштабе назвали три города, на которые РФ может пойти дальше (карта)

Оккупанты не остановятся на достигнутом

Во вторник, 26 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия отступила от Марьинки. Город продержался почти два года, он полностью разрушен врагом и уже не существует. Сейчас оккупанты планируют захватить другие города.

Об этом в своем интервью для РБК-Украина заявил спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Он подчеркнул, что российская армия может развить наступление на Угледар или в направлении Курахово и Покровска, чтобы выйти на Славянск и Краматорск.

По мнению Селезнева, в этих направлениях наступательные действия оккупантов не будут стремительными, ведь вражеская армия понесла значительные потери. Им нужно восстановить свои резервы, а потом переходить в наступление.

"Думаю, им важнее двигаться от Марьинки на Угледар, чтобы обеспечить постоянное железнодорожное сообщение в районе Волновахи", — отметил спикер Генштаба ВСУ.

Угледар, Покровск и Курахово на карте

Однако Селезнев озвучил еще один сценарий, по которому оккупанты могут разделить свою армию и часть пойдет в направлении Курахово и Покровска, чтобы выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию. Сейчас не понятно, какую тактику выберет враг, но точно он не остановится на достигнутом.

"Вполне возможно, что на Славянск и Краматорск хотят наступать скоординировано с юга, севера и востока", — заявил военный эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что Залужный на своем брифинге предположил, что Авдеевку может постигнуть судьба Бахмута уже через 2-3 месяца.