"Живої сили у РФ чимало, але...": генерал розповів, чи затягнеться війна в Україні на роки

Росія не може зараз принципово змінити ситуацію

Зараз передчасно прогнозувати, чи триватиме війна у 2025 році. Наразі мова може йти про плани на 2024 рік.

Таку думку в інтерв'ю OBOZ.UA висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, найближчим часом українські війська перебуватимуть в активній обороні.

"На своїй зустрічі з "глибинним народом" Путін говорив про те, що треба захоплювати Херсон. І про Одесу згадував, і про лівий берег тощо. З урахуванням того, скільки сил вони витратили цього року і чого вони досягли, це швидко не вийде. І щось принципово змінити вони зараз не можуть", — підкреслив Романенко.

Водночас він зазначив, що у противника чимало живої сили, але у нього має бути ще сучасне озброєння та техніка. За словами експерта, навіть ефективне застосування цього озброєння та техніки не забезпечує досягнення тих цілей, які росіяни декларують.

"Тому прогнозувати 2025-й, а тим більше 2026 рік – це передчасно. Тому що ми точно ще не можемо визначитися із силами та засобами, оскільки значною мірою ми залежимо від постачання озброєнь та техніки союзниками. Зараз ми намагаємося змінити ситуацію завдяки підйому питомої ваги озброєнь та техніки, що випускаються нашим ВПК. Але поки що ми на початку шляху. З цієї причини найближчої зими, найімовірніше, ми вестимемо стратегічну активну оборону і, можливо, десь контратакуватимемо", — заявив він.

Говорячи про цілі, які озвучують у Росії, Романенко зазначив, що відомо, якими вони були на початку вторгнення і що було потім. Він підкреслив, що від цілей до виконання завдань дуже велика дистанція.

"Поки що у РФ немає потенціалу, який би забезпечував виконання цих завдань. Тому планування з обох боків – це лише 2024 рік, та й то досить великими мазками", – підсумував Романенко.

Нагадаємо, голова ГУР Кирил Буданов вважає, що війна може тривати ще довго, а Росія не підписуватиме жодного договору з Києвом та коаліцією союзників. На його думку, у цьому випадку РФ буде здійснювати хаотичні обстріли нашої території, але без ведення потужних бойових дій.