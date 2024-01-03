"Живой силы у РФ немало, но...": генерал рассказал, затянется ли война в Украине на годы

Россия не может сейчас принципиально изменить ситуацию

Пока преждевременно прогнозировать, продолжится ли война в 2025 году. Сейчас речь может идти о планах на 2024 год.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, в ближайшее время украинские войска будут в активной обороне.

"На своей встрече с "глубинным народом" Путин говорил о том, что надо захватывать Херсон. И об Одессе вспоминал, и о левом береге и т. д. С учетом того, сколько сил они потратили в этом году и чего они достигли, это быстро не получится. И что-то принципиально изменить они сейчас не могут", – подчеркнул Романенко.

В то же время он отметил, что у противника немало живой силы, но у него должно быть еще современное вооружение и техника. По словам эксперта, даже эффективное применение этого вооружения и техники не обеспечивает достижение целей, которые россияне декларируют.

"Поэтому прогнозировать 2025-й, а тем более 2026 год – это преждевременно. Потому что мы точно еще не можем определиться с силами и средствами, поскольку в значительной степени зависим от поставок вооружений и техники союзниками. Сейчас мы пытаемся изменить ситуацию благодаря подъему удельного веса вооружений и техники, которые выпускаются нашим ВПК. Но пока мы в начале пути. По этой причине в ближайшую зиму, вероятнее всего, мы будем вести стратегическую активную оборону и, возможно, будем где-то контратаковать", — заявил он.

Говоря о целях, которые озвучивают в России, Романенко отметил, что известно, какими они были в начале вторжения и что было потом. Он подчеркнул, что от целей до выполнения задач очень большая дистанция.

"Пока у РФ нет потенциала, который обеспечивал бы выполнение этих задач. Поэтому планирование с обеих сторон – это лишь 2024 год, да и то достаточно большими мазками", – подытожил Романенко.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов считает, что война может продолжаться еще долго, а Россия не будет подписывать ни одного договора с Киевом и коалицией союзников. По его мнению, в этом случае РФ будет совершать хаотические обстрелы нашей территории, но без ведения мощных боевых действий.