РФ пішла на поступки? У Зеленського анонсували ще один обмін полонених

Зараз стоїть завдання — повернути абсолютно всіх

Після затяжної паузи з обміном військовополонених почались позитивні зрушення. 3 січня наша країна вже повернула 230 людей, серед яких захисники та цивільні. Вже найближчими тижнями може відбутися ще один обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини". Він сподівається, що в цьому році цей процес обміну покаже системність.

"Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати наших героїв поверненням додому", — повідомив Уповноважений.

Лубінець каже, що за останні два тижні в перемовинах з Росією відбулися певні зрушення: взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами та нарешті відбувся обмін. Останній раз наших захисників обмінювали ще в серпні 2023 року.

За словами Уповноваженого, зараз стоїть завдання — повернути абсолютно всіх. Але він також відзначив, що Росія може у будь-яку мить обірвати цей процес обміну.

Українські захисники й захисниці, які повернулись 3 січня з полону, перебували там від 6 місяців до 1,5 року. Всі вони у поганому фізичному стані: виснажені та дуже схудли.

Водночас як повідомив омбудсмен, процес був ускладнений тим, що РФ хотіла не проводити обмін полонених, заблокувати процес повернення захисників. Це робилось для того, щоб максимально спробувати підірвати ситуацію в Україні зсередини.

Відразу ж після повернення захисники заспівали національний гімн, чим зворушили користувачів мережі. Більшість з них, швидше за все не знали про перемоги України під Харковом та звільнення Херсона

За інформацією Глави ГУР МО України Кирила Буданова процес обміну пройшов із певними складнощами, але завдяки союзникам все вдалося. Однією зі сторін у процесі домовленостей про обмін були Об'єднані Арабські Емірати.