В першу чергу заспівали гімн: відео з обміну полоненими зворушило українців

Усього було звільнено 230 осіб

Після тривалої паузи в обмінному процесі Україна змогла повернути додому 230 захисників, які донедавна перебували в російському полоні. Відразу ж після повернення вони заспівали національний гімн, чим зворушили користувачів мережі.

Відповідний відеозапис швидко розлетівся по українському сегменту мережі, а користувачі не стали приховувати емоцій від побаченого.

Зокрема, користувачі зазначили, що багато хто з полонених перебував у російських таборах з травня 2022 року, і швидше за все не знав ні про перемоги України під Харковом та звільнення Херсона, а також про те, що з того часу в нашій країні з’явилося багато ефективного західного. зброї.

Інші користувачі звернули увагу на те, що українські військові виглядають вкрай змученими, але все одно зберігають високий бойовий дух.

Як повідомлялося раніше, під час обміну 3 січня додому повернулися 230 осіб, серед яких бійці ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ, деякі з них брали участь у боях за Азовсталь. При цьому важливо також і те, що 48 українських захисників донедавна мали статус "зник безвісти".