Масштабний обмін полоненими: Буданов розповів, хто допоміг домовитися з РФ (відео)

Президент закликав воїнів брати більше полонених, щоб Росія охоче йшла на обміни

Глава ГУР МО України Кирило Буданов розповів подробиці про перший з літа обмін полоненими. За його словами, цей процес пройшов із певними складнощами, але завдяки союзникам все вдалося.

Відео публікують у Telegram-каналі Головного управління розвідки України. Загалом Україна повернула додому 230 своїх громадян.

За словами Кирила Буданова серед полонених, що повернулися, є бойовий медик, захисники острова Зміїний і ЧАЕС, яких росіяни взяли в полон ще в перші дні повномасштабного вторгнення.

"[Захисники] з "Азовсталі", поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, ЗСУ — тобто всі абсолютно категорії. Цей обмін готувався досить довго і однією зі сторін у процесі домовленостей про обмін були Об'єднані Арабські Емірати. З їхньою допомогою разом ми змогли це зробити", — розповів Кирило Буданов.

Президент України Володимир Зеленський також привітав українських воїнів удома та подякував усім, хто працював і продовжує працювати над цим процесом. Глава держави зазначив, що чим більше росіян буде взято в полон, тим результативнішими будуть переговори щодо обмінів. Він також додав, що попри тривалу перерву в обмінах переговори про повернення українців додому не припинялися весь цей час.

"Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути підмогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, щоб повернути всіх наших. Дякуємо всій команді, яка працювала та буде працювати, щоб обміни продовжувалися! Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. І звичайно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд", — сказав Зеленський.

Також він опублікував зворушливі знімки з обміну. Сильні та мужні українці, які провели майже два роки у полоні у росіян, не стримували сліз та емоцій по поверненню на батьківщину.

Також "Телеграф" розповідав, чому Росія не погоджується на обміни. Зокрема, військовополонених змушують тиснути на родичів та примушувати їх протестувати проти влади.