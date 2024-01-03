Масштабный обмен пленными: Буданов рассказал, кто помог договориться с РФ (видео)

Президент призвал воинов брать больше пленных, чтобы Россия охотнее шла на обмены

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал подробности о первом с лета обмена пленными. По его словам, этот процесс прошел с определенными сложностями, но благодаря союзникам все получилось.

Видео публикуют в Telegram-канале Главного управления разведки Украины. Всего Украина вернула домой 230 своих граждан.

По словам Кирилла Буданова среди вернувшихся пленных есть боевой медик, защитники острова Змеиный и ЧАЭС, которых россияне взяли в плен еще в первые дни полномасштабного вторжения.

"[Защитники] с "Азовстали", полицейские, пограничники, нацгвардейцы, ЗСУ — то есть все абсолютно категории. Этот обмен готовился достаточно долго и одной из сторон в процессе договоренностей об обмене были Объединенные Арабские Эмират. С их помощью, вместе мы смогли это сделать", — рассказал Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский также поприветствовал украинских воинов дома и поблагодарил всех, кто работал и продолжает работать над этим процессом. Глава государства отметил, что чем больше россиян будет взято в плен, тем результативнее будут переговоры по обменам. Он также добавил, что, несмотря на долгий перерыв в обменах, переговоры о возвращении украинцев домой не прекращались все это время.

"Мы используем каждую возможность, пробуем все варианты посредничества. На каждой международной встрече, которая может быть подспорьем, мы поднимаем тему возвращения наших пленных. И будем и дальше работать, чтобы вернуть всех наших. Спасибо всей команде, работавшей и работающей, чтобы обмены продолжались! Буданов, Ермак, Усов, Малыш, Клименко. И конечно, я благодарю каждого нашего воина на передовой, кто берет оккупантов в плен и пополняет наш обменный фонд", — сказал Зеленский.

Также он опубликовал трогательные снимки с обмена. Сильные и мужественные украинцы, которые провели почти два года в плену у россиян, не сдерживали слез и эмоций по возвращению на родину.

Также Телеграф рассказывал, почему Россия не соглашается на обмены. В частности, военнопленных заставляют давить на родственников и принуждать их протестовать против власти.