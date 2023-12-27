Новая тактика России: эксперт назвал причину, почему не происходят обмены

Россия запрещает украинским пленным общаться с родными

В последний раз большой обмен пленными произошел в августе 2023 года. Украинские семьи продолжают получать звонки от находящихся в российском плену военных ВСУ, с просьбой протестовать против правительства Украины.

Об этом сообщает издание Politico. Портал подготовил материал о том, почему обмен не происходит.

Россия провоцирует родственников пленных

Валентина Ткаченко, 35-летняя мать двоих детей из Чернигова, видела своего мужа Сергея в последний раз перед полномасштабным вторжением России в Украину в Киеве. Ее муж солдат Национальной гвардии. Его подразделение охраняло Чернобыльскую атомную электростанцию, когда ее атаковали российские войска. Когда вражеская армия бежала из Чернобыля и других районов Киевской области в конце марта, они забрали с собой Сергея и еще 167 пленных.

С тех пор жена слышала о муже один раз — короткое рукописное сообщение: "Я жив, все в порядке", отправленное через шесть месяцев.

Валентина Ткаченко, как и тысячи других родственников украинских пленных, обращалась к украинской власти и Международному комитету Красного Креста и писала письма, но ничего не происходило до 29 ноября. В тот день она получила звонок.

"Это был Сергей. Мы говорили всего три минуты. Мне не разрешили задавать вопросы. Как только я попробовала, он потряс головой и просто сказал нет. Вместо этого он продолжал говорить: "Валя, поезжай в Киев. Киев не хочет нас возвращать", — вспоминает Ткаченко.

По ее словам, он извинился и закончил разговор, обещая позвонить ей, когда у него будет такая возможность. Впрочем, Валентина не пошла на протесты против правительства, хотя они происходили.

Петр Яценко, представитель координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными, рассказал, что другие семьи тоже получали подобные звонки от пленных, удерживаемых россиянами.

"Человек не слышал родственника больше года, и вот он звонит и говорит, что он жив. Россияне готовы обменять его, но Украина ничего не делает. В последнее время эти звонки стали массовыми. Таким образом, мы поняли, что это кампания с целью вызвать недоверие к правительству", — сказал Яценко.

Он считает, что по сравнению с прошлым годом войны — это резкое изменение в политике, когда стороны регулярно обменивались пленными. В общей сложности 2 598 человек вернулись из плена в России. Однако последний крупный обмен состоялся 7 августа.

"Это действительно замедлилось по причинам со стороны Российской Федерации, но есть очень конкретные причины для этого", — сказал украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве на прошлой неделе.

Игра в политику с пленными

По словам Яценко, такая тактика направлена на поджигание напряжения в украинском обществе, где недовольство властями растет после контрнаступления, а настроение от этого становится печальным, поскольку ключевая помощь Украине в Сенате США не двигается, а Венгрия блокирует попытки ЕС увеличить гражданскую и военную помощь. Киеву.

Жена нацгвардейца считает, что ее семья, а также другие военнопленные стали инструментами в политической игре.

"Они начали очень хорошо, обменивая так много людей. Но потом все остановилось. Я думаю, что россияне хотят дискредитировать наше правительство. Люди истощены, и родственники военнопленных теряют терпение. Они хотят спровоцировать хаос", — говорит Ткаченко.

Издание отмечает, что большое количество украинских военных попали в плен во время кровавой осады Мариуполя. Тогда ВСУ выдержали три месяца жестоких боев перед тем, как сдаться.

А вот другая женщина Анастасия Бугера из Харьковской области не общалась со своим парнем с марта 2022 года. Она находилась в оккупированном россиянами Изюме, когда Ивану с тысячами других защитников "Азовстали" было приказано сдаться.

"Мне удалось позвонить его матери. Она сказала мне, что он пытался меня вызвать и не удалось. Я так сильно плакала", — говорит Бугера.

Анастасия говорит, что им обещали быть в плену всего три-четыре месяца. Но Россия лгала.

Украине удалось обменять всего несколько десятков защитников "Азовстали", включая командиров полка "Азов", но тысячи рядовых военных, полицейских и пограничников все еще содержатся в России. По словам ассоциации семей "Азовстали", страна-агрессорка не желает их обменивать. Вместо этого семьи иногда видят их на видео из российских судов. Россия продолжает блокировать любую прямую связь с ними.

Жизнь в плену

В настоящее время Россия содержит около 3 000 украинских военных и 28 000 гражданских. Об этом сообщили в министерстве реинтеграции Украины, но реальное количество может быть еще выше.

"Например, некоторые из находящихся в плену еще не были подтверждены. Этих людей все еще считают "пропавшими", хотя у нас есть информация, что они могут быть в плену", — сказал Яценко.

Украинская сторона не называет количество пленных россиян, но их так много, что для них строится второй лагерь. Россиян держат в специальном заведении на западе Украины.

"Я бы сказал, что во время контрнаступления, Россия смогла увеличить фонд обмена военнопленными, который уже и так был велик из-за остановленных обменов", — сказал Яценко.

По словам Яценко, 90 процентов военнопленных, которых они опрашивают после обмена, говорят, что их подвергали пыткам, лишали достаточного питания и сна. Людей заставляют уничтожать татуировку или употреблять в пищу только российскую пропаганду. Им нельзя общаться с родственниками.

На своей пресс-конференции Зеленский сказал, что надеется на изменение политики, которая позволит возобновить обмен пленными и они работают над тем, чтобы вернуть значительное количество наших военных. Украинские власти надеются заставить Кремль возобновить обмены благодаря большому количеству военнопленных россиян.

Ранее Телеграф писал, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и российский омбудсмен Татьяна Москалькова провели посещение пленных военных на территории Украины и России.