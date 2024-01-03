Первым делом спели гимн: видео с обмена пленными растрогало украинцев

Всего было освобождено 230 человек

После длительной паузы в обменном процессе, Украина смогла вернуть домой 230 защитников, которые до недавних пор находились в российском плену. Сразу же после возвращения они спели национальный гимн, чем растрогали пользователей сети.

Соответсвующая видеозапись быстро разлетелась по украинскому сегменту сети, а пользователи не стали скрывать эмоций от увиденного.

В частности, пользователи отметили, что многие из пленных находились в российских лагерях с мая 2022 года, и скорее всего не знал ни о победах Украины под Харьковом и освобождении Херсона, а также о том, что с тех пор в нашей страны появилось много эффективного западного оружия.

Другие же пользователи обратили внимание на то, что украинские военные выглядят крайне измученными, но все равно сохраняют высокий боевой дух.

Как сообщалось ранее, во время обмена 3 января домой вернулись 230 человек, среди которых бойцы ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ, некоторые из них принимали участие в боях за Азовсталь. При этом важно также и то, что 48 украинских защитников до недавних пор имели статус "пропал без вести".