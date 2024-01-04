РФ пошла на уступки? У Зеленского анонсировали еще один обмен пленных

Сейчас стоит задача – вернуть абсолютно всех

После затяжной паузы с обменом военнопленных начались положительные сдвиги. 3 января наша страна уже вернула 230 человек, среди которых защитники и гражданские. Уже в ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Единые новости". Он надеется, что в этом году этот процесс обмена покажет системность.

"Я надеюсь, что в ближайшие недели мы снова сможем порадовать наших героев возвращением домой", — сообщил Уполномоченный.

Лубинец говорит, что за последние две недели в переговорах с Россией произошли определенные сдвиги: взаимное посещение военнопленных, взаимный обмен теплыми вещами и, наконец, произошел обмен. В последний раз наших защитников обменивали еще в августе 2023 года.

По словам Уполномоченного, сейчас стоит задача вернуть абсолютно всех. Но он также отметил, что Россия может в любой момент оборвать этот процесс обмена.

Вернувшиеся 3 января из плена украинские защитники и защитницы находились там от 6 месяцев до 1,5 года. Все они в плохом физическом состоянии: истощены и очень похудели.

В то же время, как сообщил омбудсмен, процесс был осложнен тем, что РФ хотела не проводить обмен пленных, заблокировать процесс возвращения защитников. Это делалось для того, чтобы максимально попытаться взорвать ситуацию в Украине изнутри.

Сразу после возвращения защитники спели национальный гимн, чем тронули пользователей сети. Большинство из них, скорее всего, не знали о победах Украины под Харьковом и освобождении Херсона.

По информации Главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, процесс обмена прошел с определенными сложностями, но благодаря союзникам все удалось. Одной из сторон в процессе договоренностей об обмене были Объединенные Арабские Эмираты.