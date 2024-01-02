Війна — день 678: РФ безуспішно атакує позиції ЗСУ, а в помсту продовжує бомбардувати міста

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні продовжуються, а війна перейшла у позиційну стадію з невеликими зрушеннями на деяких напрямках. В останні дні росіяни вважають за краще використовувати тактику масштабних обстрілів з використанням БПЛА та авіаційних ракет, а ось з морськими у них виникли деякі логістичні труднощі. Очевидно, 2024 рік обіцяє залишатися напруженим у плані бойових дій, оскільки росіяни не збираються припиняти війну навіть попри те, що через це вони лише за рік втратили десятки тисяч людей.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 2 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти запустили Україною велику групу безпілотників. Більшість із них перебуває у Сумській, Кіровоградській, Черкаській та Миколаївській областях

00:00 Україна продовжує зміцнювати оборону півночі країни. Згідно з заявою генерал-лейтенанта Сергія Наєва, там було встановлено понад півмільйона мін

Інформацію за 30 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 675: Росія отримує "відповідь" за потужний удар по Україні

Про те, що відбувалося 31 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 676: ЗСУ просуваються на фронті, а окупанти обстрілюють мирні міста

Що було в Україні 1 січня — читайте за посиланням: Війна — день 677: Україна святкує Новий рік, ППО збиває "шахеди" у небі